Genoa, Preziosi: “Mandiamo in campo la primavera?”

Continua a tenere banco i casi di positività nelle fila del Genoa. Altri tamponi hanno confermato i contagi all’interno dello staff e tra i giocatori e il match contro il Torino è sempre più a rischio.

PARLA PREZIOSI

Nel frattempo il presidente dei Grifoni Preziosi ha parlato sulle colonne dei Corriere della Sera: “Sono dispiaciuto e mortificato. Di certo non mi aspettavo di dover gestire una situazione simile, siamo sempre stati attenti e scrupolosi nell’applicazione delle norme. Qualcuno ha la febbre, ma complessivamente la situazione è sotto controllo. Piuttosto sono addolorato per i giocatori del Napoli con cui abbiamo giocato domenica scorsa: mi auguro che non emergano tra loro positività al tampone. Forse con il senno di poi avremmo dovuto sospendere già quella partita. Vedremo poi di trovare una data del recupero che possa stare bene a tutti. Come posso far giocare la mia squadra? Chi mando in campo, la Primavera?”.