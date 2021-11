Genoa, Preziosi: “Rapporto affettuoso coi calciatori. Ecco i miei preferiti”

Enrico Preziosi, ormai ex presidente del Genoa, rivela quali sono i giocatori a cui si è maggiormente affezionato

Il Genoa volta pagina. Si chiude l'era di Enrico Preziosi, capace di prendere il Grifone in Serie C e di riportarlo nella massima categoria con grandi risultati. E anche in Serie A non sono mancate le soddisfazioni, come un quinto e un sesto posto e la partecipazione all'Europa League. Inoltre nel club ligure sono transitati molti campioni, come Diego Alberto Milito e Thiago Motta, poi artefici del Triplete con la maglia dell'Inter, ma anche Rafinha, poi decisivo al Bayern Monaco, passando per il più recente Piatek. Ma chi sono i calciatori più apprezzati dall'ex presidente. Preziosi lo ha rivelato in un'intervista al Secolo XIX: "Un giocatore a cui sono più legato? Ce ne sono tanti e fare un solo nome sarebbe ingiusto. Ci sono Milito e Thiago Motta, certo. Ma ci sono anche Sculli, Marco Rossi e tanti altri che hanno contribuito a onorare il Genoa. Con i giocatori ho un rapporto molto affettuoso".