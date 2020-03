Genoa, Preziosi: “Ripresa del campionato? Accordo per il 9 maggio, virus permettendo…”

E’ ancora un’incognita il futuro del campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. A parlare di quelle che potranno essere le sorti del torneo, a Radio Kiss Kiss, ha parlato il presidente del Genoa Enrico Preziosi.

FUTURO – “Il rinvio degli Europei è una decisione corretta, ne parlammo già in assemblea in Lega e Agnelli, che fa parte dell’ECA, ce lo anticipò. Era necessario per far concludere i campionati e le competizioni europee, virus permettendo, ovviamente: dobbiamo sperare che non si propaghi ulteriormente. Per i campionati non penso che si possano fissare delle date. Lega e Figc sono d’accordo sul 9 maggio: i giocatori avranno bisogno di rifare la preparazione per ritrovare il tono muscolare, avranno bisogno di qualche settimana”.