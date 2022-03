Genoa, Preziosi: “Shevchenko un disastro mentre Blessin ha messo nuove idee”

L'ex presidente del Genoa ha detto la sua sugli allenatori del Grifone

Dopo tanti anni di presidenza Preziosi, il Genoa ha cambiato pelle passando agli americani della 777 Partners. Oggi l’ex presidente dei rossoblu' Enrico Preziosi, ha parlato del tecnico Alexander Blessin e del club ligure alla trasmissione “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. "Se fosse arrivato questo allenatore tedesco prima magari le cose sarebbero potute andare meglio. Blessin ha dimostrato delle idee nuove, un calcio aggressivo e molto piacevole. Poi magari stanno soffrendo un pochino davanti per concludere a rete, però secondo me con questo spirito non è ancora detto. Sicuramente non è facile con sette pareggi in sette partite, però deve pensare che abbiamo perso 8/9 partite con Shevchenko. È stato un disastro in quelle dieci partite, quei due o tre mesi. Se lo avrei preso? No, assolutamente no. Ma lo sanno tutti, lo sa anche la proprietà. Ma con il senno di poi sono tutti bravi. Io non lo avrei preso e avevo suggerito altri due allenatori. Però le scelte le fanno i proprietari. L’importante è che nell’ultima scelta si vede che c’è la mano di un allenatore. A me ha impressionato per come fa giocare la squadra, è un calcio molto moderno e anche se sembra squilibrato ha molto equilibrio. Ci difendiamo spesso alti e non dico che siamo sempre padroni del campo, ma il possesso palla è importante. Credo che Blessin stia portando qualcosa di nuovo“. Sul post Shevchenko: “Ballardini c’era già ed è stato mandato via. Io avevo dato due nomi importanti, che non è giusto fare e che sono stati rifiutati. Uno veniva da una squadra importantissima e adesso un po’ di fantasia…“