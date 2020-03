Genoa, Preziosi tuona: “Playout? Non è previsto e penalizza chi ha investito a gennaio”

L’emergenza coronavirus ha portato caos anche nel mondo dello sport. In modo particolare nel campionato di calcio italiano. La Serie A vive e vivrà sicuramente momenti complicati. Nei giorni scorsi la FIGC, dopo aver confermato lo stop fino al 3 aprile di tutte le gare, ha avanzato alcune proposte per il proseguimento del torneo. Tra queste anche l’idea di far disputare i playoff per il titolo di Campione d’Italia ed i playout per la retrocessione in Serie B.

Ed è proprio in merito alla salvezza che il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha voluto dire la sua come riporta Calcio & Finanza: “L’obiettivo prioritario è superare l’emergenza sanitaria, per quanto riguarda il campionato la volontà di tutti resta portarlo a termine. L’orientamento che prevale nelle varie conference call tra noi presidenti è questo. Il playout? Non si possono imporre oggi regole nuove, mai utilizzate, diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Non è previsto in alcun modo. Sarebbe sbagliato a livello di principio oltre che nella pratica: chi come noi ha investito molto a gennaio vuol vedere riconosciuti i proprio sforzi sul campo secondo le regole note a tutti”. Attualmente la battaglia per la permanenza in Serie A vede il Brescia a quota 16 punti, la Spal con 18 punti, Lecce e Genoa, a quota 25 punti.