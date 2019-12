Genoa, problemi alla schiena per Criscito: a rischio la sfida contro l’Inter

Piove sul bagnato in casa Genoa. Dopo il ko nel derby contro la Sampdoria, non arrivano buone notizie per il tecnico Thiago Motta. Per la prossima sfida contro l’Inter capitan Criscito potrebbe non farcela.

Problemi alla schiena per il difensore rossoblù. Nella giornata di ieri non si è allenato e resta in forte dubbio per la sfida di San Siro. L’allenatore del Grifone potrà però contare su Agudelo, di ritorno dalla squalifica. Discorso diverso per Goran Pandev che dovrà scontare ancora un turno dopo il rosso contro il Lecce.

Sempre out anche Kouamé, Zapata e Lerager che ne avranno ancora per un po’. Insomma, non belle notizie per la squadra di Genova che dovrà limitare i danni e presentarsi nel 2020 alla ripresa del campionato in condizioni decisamente migliori per sperare di smuovere la classifica che la vede ultima.

