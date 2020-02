Genoa, Radovanovic fa crac: rottura del legamento crociato anteriore

Brutte notizie in casa Genoa. Ivan Radovanovic infatti ha subito la rottura del legamento crociato anteriore. Una tegola che non ci voleva per Nicola e i suoi. Il grifone si sta giocando la salvezza e ora dovrà fare a meno di un giocatore importante.

A dare l’annuncio è stato lo stesso club con un comunicato ufficiale apparso sul sito: “Radovanovic verrà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio, gli accertamenti svolti nei giorni scorsi hanno evidenziato per il centrocampista del Genoa la rottura del legamento crociato anteriore. L’intervento verrà eseguito a Lione, dove il giocatore arriverà già nelle prossime ore accompagnato dallo staff medico rossoblù”.

Ancora non sono stati indicati i tempi di recupero.