Genoa, Radu: “Dispiace per il rigore. Parate? Contro il Napoli la più difficile”

Il Genoa strappa il pareggio sul campo della Spal grazie alle prodezze del portiere Ionut Radu. Queste le parole dell’estremo difensore ai microfoni di Sky Sport: “Come ho sempre detto, il Mister ci chiede di giocare da dietro senza paura, cercando di creare spazi. Ovviamente c’è rammarico per il rigore perché sapevo che avrebbe calciato in quel punto. E’ andata così, potevamo fare molto di più come ci ha detto il Mister negli spogliatoi. Le mie parate? Sul primo tiro sono andato a vuoto, poi ho allungato la mano quando l’ho vista uscire dalle gambe. Nella seconda occasione ci sono stati un bel cross e un gran colpo di testa. Ho respinto e poi ho provato a andare in contrasto. E’ andata bene. La parata più difficile è stata quella contro il Napoli perché era in un momento più delicata. Lavoriamo molto su palloni come questi. Secondo me, giocando, tutte le cose mi usciranno molto meglio. Devo lavorare psicologicamente perché tutte le cose vengono da sole. La cosa più difficile è rimanere concentrato nelle gare seguenti dopo che una partita è andata bene. Top 3 dei portieri? Buffon e De Gea sono i più forti, mi piace anche Oblak. Inter? Io sono sempre pronto, ma ora sono molto contento qui. Non ho mai avuto aspettative”.