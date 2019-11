Genoa, Radu: “Stiamo crescendo. Ecco cosa ci chiede Thiago Motta…”

Direttamente dal Genoa Museum and Store, in occasione dell’incontro con i tifosi del Grifone, Ionut Radu, portiere dei rossoblù, ha commentato il momento della squadra e la sua annata personale. Dalla salvezza ottenuta la passata stagione, fino all’inizio in salita in questo nuovo campionato.

CRESCERE – “Dobbiamo imparare ad esser più concreti davanti alla porta”, ha detto Radu. “Contro la Spal abbiamo fatto una grande gara. Un pareggio grazie alle mie parate? Direi grazie al gol di Stefano (Sturaro ndr). Un’azione di tutta la squadra e lui ha segnato. Le mie parate decisive per il Genoa? É il mio lavoro, sto lavorando in allenamento per migliorare e gli esercizi fatti in settimana poi si vedono in gara: è però anche merito del gol di Stefano se abbiamo preso un punto e della squadra tutta, anche se forse potevamo fare molto meglio”. E sulla prossima gara: “Torino? Dobbiamo essere concentrati come a Ferrara. Sarà una gara molto difficile, ma noi dobbiamo iniziare a fare più punti cercando la vittoria”.

PERSONALE – “Un bilancio della mia annata? L’anno scorso, come sapete, eravamo un po’ in difficoltà, ma alla fine ci siamo salvati. Per me è arrivato l’Europeo dove abbiamo fatto una grande manifestazione con la Romania. Ora è iniziata la mia seconda stagione al Genoa, le cose non sono andate subito bene ma ora piano piano ci stiamo riprendendo trovando il coraggio di giocare”. Un coraggio che sembra essere la prima richiesta del tecnico Thiago Motta: “Questo è quello che ci chiede il mister. Dare forza alla squadra facendo partire l’azione da dietro per poi trovare i giusti spazi per arrivare davanti creando occasioni”.