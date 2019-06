Genoa, Radu: “Un altro anno qui può farmi bene…”

Di proprietà dell’Inter ma in prestito al Genoa, Ionut Radu, portiere rossoblù, giura fedeltà al Grifone almeno per un altro anno. Il giovane portiere, diventato protagonista della stagione del club, quasi inaspettatamente, è riconoscente al club di Preziosi e per questo non ha alcuna intenzione di andare via. Non ancora almeno.

“Non avrei mai immaginato di entrare dopo quattro partite e farne 33. Il Genoa mi ha dato questa possibilità. Ho sempre sognato di giocare in serie A. L’Inter? Io sto benissimo al Genoa. Penso che un altro anno in rossoblù mi faccia bene perché ho la possibilità di lavorare con un preparatore bravo come Alessio Scarpi che mi ha aiutato a crescere sotto tutti gli aspetti. L’Italia ha la scuola di portieri migliore al mondo”, ha detto Radu ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.