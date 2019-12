Genoa, rebus allenatore: Thiago Motta verso l’addio e si ripensa a… Andreazzoli

Sembra essere arrivata alla sua conclusione, l’avventura di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Il patron Preziosi avrebbe deciso per l’esonero ma resta da capire chi potrebbe diventare il nuovo allenatore.

Un vero e proprio rebus in casa del Grifone con tre nomi in lizza: Diego Lopez, Davide Nicola e Aurelio Andreazzoli. Soprattutto il terzo potrebbe essere la sorpresa. Un ritorno inaspettato dopo l’avvio di stagione deludente e l’esonero. Il tecnico, però, è ancora legato alla società di villa Rostan da un contratto che scadrà nel giugno 2021 e questo potrebbe agevolare l’esito positivo anche se, come sempre con il patron Preziosi, non si può mai sapere…