Genoa, retroscena svelato da Preziosi: “Affare Iturbe saltato? Aveva un malanno da tempo”

Succede in ogni finestra di calciomercato di veder saltare alcuni affari che sembravano ormai destinati ad una conclusione positiva. Questo è stato anche il caso di Juan Manuel Iturbe, attaccante, che poteva firmare col Genoa e che era ad un passo dall’essere ufficialmente un nuovo giocatore del Grifone. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e la trattativa è saltata al fotofinish.

A spiegare quanto accaduto, è stato il presidente del club rossoblù Enrico Preziosi che è intervenuto a margine dell’evento ‘United For The Heart’ a Milano.

SPIEGAZIONE – “Ero in Germania, ma da quello che ho capito ci sono stati dei problemi, non dico fisici, ma che non aveva superato. Così non ci siamo presi la responsabilità di un malanno che si portava avanti da tanto tempo. Se i dottori hanno dei dubbi io non posso prenderlo. Mi dispiace moltissimo”, ha spiegato Preziosi.