Genoa ribalta nel finale il Verona da 0-2 a 3-2 ma Kalinic pareggia nel recupero

Partita pazza a Marassi con due squadre che non si sono risparmiate

Incredibile partite a Marassi con squadre vive e che non si sono mai risparmiate. Ne è uscito fuori un pareggio per 3-3 ma la storia del match è tutta un programma. In avvio la sblocca l'ex Simeone di testa su cross di Faraoni. Raddoppia Barak su rigore, penalty concesso per il fallo di Maksimovic su Simeone. Kalinic spreca il tris per un bel Verona. Il Genoa pareggia in 3' con Criscito e Destro al 77' e al 79'. Lo stesso Destro firma la clamorosa rimonta all'85'. Poi Kalinic di testa fa il 3-3 nel recupero. Comincia con un pareggio l'avventura della nuova proprietà americana del Grifone. Il Verona ha dominata per lunghi tratti ma porta via solo un punto da Genova.