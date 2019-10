Genoa, ribaltone in arrivo: annullato allenamento e fissato incontro Andreazzoli-Preziosi

Possibile ribaltone in casa Genoa. La panchina di Aurelio Andreazzoli è sempre più a rischio. Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe stato annullato l’allenamento previsto per questa mattina a causa di un incontro fissato tra il tecnico e il patron Enrico Preziosi.

Il brutto inizio del Genoa, un solo punto nelle ultime cinque gare, ha messo in seria discussione la posizione del tecnico. Andreazzoli potrebbe essere licenziato: al suo posto pronti Gattuso o Iachini. In giornata Preziosi incontrerà l’allenatore, in un confronto che sarà decisivo per il futuro rossoblù del mister. Dopo la panchina della Sampdoria, anche quella del Genoa sembra a fortissimo rischio.