Genoa, rinnovo in vista per Marchetti

In campo, in questa stagione, non si è mai visto, eppure, Federico Marchetti, portiere classe 1983, viene ritenuto dal Genoa un elemento indispensabile. Tanto che la dirigenza ligure, come raccolto da calciomercato.com, starebbe pensando ad un prolungamento del contratto dell’estremo difensore, che in rossoblu ha collezionato appena quattro presenze, di cui l’ultima risalante addirittura a sedici mesi fa. Il portiere viene infatti ritenuto un elemento indispensabile all’interno dello spogliatoio della squadra di Davide Nicola, capace di aiutare i compagni di squadra con la sua personalità e la sua esperienza. Un atteggiamento sempre positivo che il club vorrebbe premiare.

