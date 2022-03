Genoa, risoluzione con Zarbano: Blazquez resta amministratore unico

L'annuncio del club

Termina il rapporto lavorativo tra il Genoa e l'amministratore delegato Alessandro Zarbano . In mattinata il club rossoblù ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell'a.d. nonché storico braccio destro dell'ex presidente Enrico Preziosi.

In carica come amministratore delegato dal 2006, Zarbano saluta l'ambiente del Grifone dopo 16 anni. Nel comunicato della società si legge come contestualmente Andres Blazquez resterà amministratore unico della società .

LA NOTA - "Il Genoa CFC comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra la Società e il dottor Alessandro Zarbano. Il Club augura al dottor Zarbano di ottenere anche nei suoi prossimi incarichi grandi soddisfazioni. Il Genoa comunica che l’ingegner Andrés Blazquez rimane come amministratore unico della Società".

A fine novembre 2021 si era svolta la prima assemblea dei soci per eleggere il Consiglio D’Amministrazione del nuovo Genoa targato 777 Partners e all'epoca venne confermato Zarbano come ad del club, così come l’ex presidente Enrico Preziosi in qualità di consigliere. Adesso il cambio di scenario.