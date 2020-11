Genoa-Roma diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Genoa-Roma si gioca quest’oggi domenica 8 novembre 2020 alle 15.00 per la settima giornata di Serie A. Il match tra rossoblù e giallorossi si annuncia estremamente interessante con le due squadre in cerca di punti seppur con ambizioni diverse.

QUI LIVE LA GARA

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Squadre praticamente decise da entrambe le parti visti anche i recenti problemi dovuti al coronavirus. Maran si affiderà a Perin tra i pali. Biraschi, Goldaniga, Bani e Criscito in difesa. Rovella, Badelj e Behrami in mezzo al campo. Pjanca e Pandev con Scamacca in avanti. Fonsenca, per la sua Roma, senza Dzeko manderà in campo Mirante in porta. Mancini, Smalling e Kumbulla, favorito su Ibanez, in difesa. Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie laterlai. Pellegrini e Veretout in mezzo al campo. Pedro e Mkhitaryan a sostegno di Borja Mayoral.

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami; Pandev, Pjaca; Scamacca.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Genoa-Roma, sfida domenicale della settima giornata di Serie A, si giocherà allo Stadio Marassi di Genova con calcio d’inizio programmato alle 15.00. La partita potrà essere seguita live in diretta su DAZN. (ABBONATI A DAZN PER SEGUIRE LA GARA QUI)

Il match sarà quindi visibile anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, o in alternativa su tutti i televisori collegati ad una console Xbox One, Xbox One S, Xbox One X o PlayStation 4, o ancora ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Essendo trasmessa da DAZN, Genoa-Roma sarà ovviamente visibile in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, attraverso l’apposita applicazione per sistemi Android e iOS, e su pc e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, potranno seguire la sfida di Marassi tra il Grifone e i giallorossi sul canale DAZN 1. Gli utenti con un abbonamento Sky, inoltre, potranno vedere la gara in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.