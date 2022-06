Genoa, Rovella: “Abbiamo avuto tante difficoltà. Ora sono pronto per la Juve”

Le parole del giovane centrocampista

Redazione ITASportPress

Nicolò Rovella ha vissuto una stagione non facile col Genoa, culminata con la retrocessione e influenzata anche da numerosi infortuni che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. L'ormai ex centrocampista rossoblù farà il suo ritorno alla Juventus, club che ne detiene in cartellino. In un'intervista a SportWeek, il classe 2001 ha fatto il punto sulla stagione col Grifone e ha inoltre parlato del suo futuro in bianconero. Queste le sue parole:

GENOA - "In questo momento non sono felice per quel che è successo al Genoa. Sono però sempre stato un tifoso rossoblù, perché mio nonno Nicolò è di Genova e andavamo sempre lì in vacanza, avevamo una casa a Rapallo. Abbiamo avuto tante difficoltà, è andata male e quando sembrava che stessimo recuperando è sempre capitato un episodio a sfavore. Queste cose però non arrivano mai per caso, vuol dire che non abbiamo lavorato bene, in primis noi giocatori. Sono felice di andare alla Juve, ma mi mancherà il campo sportivo, il mare e i tifosi".

JUVE E IDOLI - "Un po' di ansia è normale, ma sono gasato. Mi sento pronto e spero di rivelarmi all'altezza in un club di primo livello quale è la Juve. Mi dispiace che Dybala vada via. Avrei voluto giocare con lui, così come con Chiellini. Comunque alla Juve ci sono un sacco di grandi calciatori. Seguivo sempre Sneijder e Marchisio, ero fissato con loro. Li guardavo e provavo a imitarli, calciando anche delle punizioni contro il garage. Quando sono cresciuto, il mio idolo è diventato Modric: è inarrivabile. È istinto, qualità, personalità, tutto".