Genoa, Rovella: “Cresco di gara in gara. Modric, De Jong e Marchisio miei modelli”

Parla il centrocampista del Grifone

Interessante intervista concessa ad AM , inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport, da parte del centrocampista del Genoa Nicolò Rovella diventato un perno fisso del Grifone in questa stagione. Il giocatore ha parlato della sua crescita rispetto all'anno scorso ma anche del suo ruolo e dei suo modelli.

CAMBIAMENTO - "Quanto è cambiata la mia vita in un anno? Molto. Lo scorso autunno, dopo l'esordio a San Siro della stagione precedente, mi affacciavo in prima squadra. Adesso sto giocando con continuità fra i 'grandi', ho una trentina di partita in Serie e mi sento più sicuro in campo", ha detto Rovella. "Il mio posto nello spogliatoio, però, è sempre lo stesso. E anche l’atteggiamento è identico: parlo poco e ascolto molto i consigli dei compagni più esperti e dell’allenatore".