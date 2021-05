Genoa salvo, Criscito lo sapeva: “Si vedeva dalle facce dei compagni…”

Parla il capitano del Grifone

Non è sceso in campo con i compagni, ma sapeva di potersi fidare di loro per raggiungere l'ambito traguardo della salvezza. Parliamo di Domenico Mimmo Criscito, capitano del Genoa. Il difensore del Grifone è voluto partire con la squadra in quel di Bologna per stare vicino al gruppo e lottare con tutti per ottenere la permanenza in Serie A. Un traguardo arrivato al triplice fischio con la vittoria sulla squadra di Mihajlovic.