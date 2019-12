Genoa-Sampdoria, le formazioni ufficiali

È tempo di Derby della Lanterna in quel di Genova. La stracittadina fra due squadre che hanno dovuto cambiare allenatore da inizio campionato fino a questo momento a causa dei risultati al di sotto delle aspettative per entrambe. Il Genoa, che questa sera per il match di Marassi (inizio ore 20.45) figura come compagine ospitante, ha scelto Thiago Motta per Andreazzoli; i blucerchiati con il cambio Ranieri-Di Francesco. La Samp ritrova Depaoli dal primo minuto sulla corsia di destra in difesa, Quagliarella supportato da Ramirez. Nei rossoblù Pinamonti unica punta con alle spalle Sturato e Schöne.

Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-4-2-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Radovanovic, Pajac; Sturaro, Schone; Pinamonti. All. Thiago Motta

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri