Genoa-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Fischio d'inizio del derby della Lanterna alle 20.45

La Sampdoria ha diramato l'undici per il derby della Lanterna contro il Genoa. 4-4-2 per D'Aversa che punta su Gabbiadini e Caputo in avanti. Shevchenko invece rispolvera Pandev in avanti, per un 3-5-2 con tre centrocampisti.