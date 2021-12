Genoa-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Stasera si apre con il derby della Lanterna la 17a di Serie A

Genoa-Sampdoria si giocherà stasera venerdì 10 dicembre alle ore 20:45 per la 17^ giornata di Serie A. Questo derby della Lanterna sarà ancora più importante vista la situazione di classifica delle due squadre. Il Genoa non ha mai vinto in casa e cerca punti salvezza mentre D’Aversa rischia l'esonero dalla panchina della Sampdoria in caso di ko.