Genoa-Sampdoria streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 14 dicembre

Genoa-Sampdoria si gioca oggi a Marassi alle 20,45 la sfida valida per la 16^ giornata di Serie A. Obiettivi simili per le due genovesi reduci da un inizio di campionato davvero complicato. Derby della Lanterna che si annuncia molto delicato.

Genoa-Sampdoria, le probabili formazioni – Thiago Motta dovrebbe affidarsi a Pinamonti e Favilli in attacco vista l’assenza di Pandev e Agudelo, entrambi squalificati. Schone e Sturaro faranno da collante tra centrocampo e attacco. In difesa, davanti a Radu, Romero e Biraschi. Con Ghiglione e Criscito sulle corsie. La Sampdoria di Claudio Ranieri si affida all’esperienza di Fabio Quagliarella. Al suo fianco Gabbiadini. Ramirez trequartista. In mezzo Ekdal, Linetty e Viera. In difesa, davanti ad Audero, Ferrari e Colley con Murru e De Paoli sulle corsie esterne.

Genoa-Sampdoria streaming e diretta tv – Il fischio d’inizio del match Genoa-Sampdoria è fissato alle ore 20,45 di sabato 14 dicembre. La gara sarà visibile in diretta su DAZN, l’emittente streaming che ha in esclusiva tre partite di Serie A per ogni turno, e DAZN 1 sul canale 209 di Sky Sport. Gli abbonati DAZN potranno inoltre seguire l’anticipo in diretta streaming anche su pc, smartphone e tablet o notebook scaricando l’applicazione.