Genoa, Scamacca: “Grinta, cuore e anima. Felicissimo di continuare qui”

Riccardo Scamacca è stato uno dei nomi che ha infiammato le ultime ore del mercato di gennaio, eppure è rimasto al Genoa. Di proprietà del Sassuolo, il centravanti non ha disprezzato assolutamente il non aver cambiato squadra, anzi. Come dimostra il suo recente post social su Instagram, è ben contento di dare tutto per il Grifone.

Scamacca: gioia social



Dopo le parole del ds del Sassuolo Carnevali che ne aveva confermato la permanenza al Genoa, ma con la volontà di un futuro in neroverde, ecco le parole del diretto interessato, a mercato chiuso e con la consapevolezza di poter continuare a brillare in Liguria: “Grinta, cuore, anima questo quello che mi avete trasmesso questi mesi, e sono felicissimo di poter continuare con la mia squadra verso gli obiettivi!!! Forza Genoa”. Sono queste le parole social di Scamacca che era entrato anche nel mirino della Juventus ma che resterà quindi come da accordi in rossoblù fino al termine della stagione in corso.