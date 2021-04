Genoa, Scamacca: “Sembrava una gara stregata. La strada è ancora lunga”

L'attaccante commenta la sua prestazione

Il Genoa conquista una vittoria importante nello scontro diretto contro lo Spezia. Decisivo per sbloccare l'incontro il gol di Gianluca Scamacca , che apre le porte al successo del Grifone. La salvezza si fa ancora più vicina, ma non è ancora finita e i liguri dovranno prestare attenzione nei prossimi cinque incontri.

Scamacca è intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita particolare. Dovevamo chiudere il primo tempo in vantaggio con almeno tre gol e invece sembrava che la palla non dovesse entrare mai. Mancano ancora molte partite, è ancora lunga per la salvezza. Gol facile? Di solito li faccio sempre complicati, se per una volta ne arriva uno semplice sono contento". Poi un commento sulla sua crescita, che sembra avere ancora margini notevoli: "Devo migliorare tanto. Lavoro sui miei difetti. Spero di arrivare a un livello importante".