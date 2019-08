Genoa, Schone ha le idee chiare: “Il derby? Voglio segnare su punizione”

Lasse Schone è arrivato a Genova. Il centrocampista danese, proveniente dall’Ajax, è stato accolto da un fiume di tifosi all’aeroporto Cristiforo Colombo, con un entusiasmo che, da queste parti, non si vedeva da tempo. Queste le prime parole del nuovo giocatore rossoblu.

GENOA – “Sono molto contento di essere qua. Non mi aspettavo un’accoglienza del genere, queste persone sono incredibili, anche se mi avevano già raccontato di quanto fossero attaccate alla squadra. La scelta di venire qui? Per il club, per la gente, per la città e per la nazione. Il derby? Spero di fare del mio meglio e magari segnare anche qualche gol, possibilmente su punizione…”.