Genoa, Schone: “La squadra più forte di A? La Lazio…”

Un’appasionante lotta scudetto, che però rschia di non venir portata a termine a causa dell’emergenza Coronavirus. La Serie A stava vivendo il suo torneo più entusiasmante da qualche anno a questa parte, con un duello serrato per il tricolore tra Juventus e Lazio, con l’Inter più defilata. Di questo, al canale telematico del Genoa, ha parlato il centrocampista Lasse Schone: “Ritengo la Lazio la miglior squadra incontrata in Serie A, anche se contro di loro abbiamo provato a conquistare punti fino all’ultimo secondo di gara. Ci è andata male, ma avremmo meritato il pari”.