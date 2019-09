Genoa, Schone: “L’Italia paese meraviglioso, è il posto giusto per me”

E’ stato il grande colpo del mercato estivo del Genoa, Lasse Schone, colui che sarà chiamato a far compiere il salto di qualità alla formazione di Aurelio Andreazzoli. Il centrocampista danese ha lasciato l’Ajax dopo sette anni per sposare il progetto rossoblu, motivando così la sua scelta ai microfoni della televisione tematica dei lancieri.

ITALIA – “Non era previsto un mio addio all’Ajax, ma ho pensato che fosse giunto il momento di guardami attorno. Io e mia moglie amiamo l’Italia, siamo stati spesso là in vacanza e abbiamo trovato una cultura meravigliosa. E’ un grande paese e penso sia quello giusto per me. All’inizio è stato difficile, ma una volta abituato all’idea è tutto bellissimo”.