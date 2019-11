Genoa, Schöne: “Mi aspettavo qualche punto in più, ma sono certo che ci salveremo”

Impegnato in Nazionale con la sua Danimarca, il centrocampista del Genoa Lasse Schöne, classe 1986, ha commentato in conferenza stampa anche la situazione in rossoblù, che non è delle più rosee, avendo racimolato pochi punti in questo primo scorcio di Serie A: “Sono tutt’altro che soddisfatto del nostro inizio di stagione, in termini di partite e risultati. Mi aspettavo qualche punto in più, ma per fortuna ultimamente siamo cresciuti e abbiamo fatto bene contro Juventus e Napoli, le due migliori squadre del campionato. Sono convinto che usciremo da questo momento negativo e che invertiremo la rotta, quindi della retrocessione non ho paura – ha concluso Schöne -. Crediamo nella salvezza, sono certo che con il nuovo tecnico Thiago Motta raggiungeremo l’obiettivo con ogni probabilità”.