Genoa, Schone: “Odio perdere, dobbiamo ritrovare fiducia”

Momento complicato per il Genoa. I rossoblu, nella giornata di sabato, sono stati sconfitti di fronte al proprio pubblico dal Torino, che si è imposto grazie alla rete di Bremer. A commentare la situazione dei liguri, al quotidiano olandese Het Parool, è intervenuto il centrocampista Lasse Schone.

CAMPIONATO – “Abbiamo bisogno di vittorie e di punti, dobbiamo salire in classifica. Questo sarebbe importante da un punto di vista mentale, ci darebbe fiducia. Io non sopporto perdere, per sette anni con l’Ajax ho vinto la maggior parte delle partite. Ci sono stati molti cambiamenti in poco tempo, abbiamo bisogno di trovare la vittoria. La mia posizione in campo? Non sono un tipo di giocatore che corre avanti e indietro da un’area di rigore all’altra”.