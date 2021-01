Genoa, Schone saluta: arriva la rescissione del contratto

È ufficialmente finito il matrimonio tra Schone e il Genoa, l’ex centrocampista dell’Ajax termina di fatto la sua avventura con la maglia del Grifone. Arrivato nell’agosto 2019 in Liguria dopo aver centrato le semifinali di Champions League solo qualche mese prima, Schone non riesce a lasciare il segno in Serie A, complice anche il poco spazio trovato, con 32 presenze e 2 reti raccolte. Questo il comunicato del Genoa che ha annunciato la rescissione del contratto del centrocampista:

LA NOTA UFFICIALE

“Il Genoa Cfc comunica che, recepite le volontà del giocatore e nell’interesse di entrambe le parti, è stato deciso di rescindere consensualmente il contratto che legava il centrocampista Lasse Schone alla Società rossoblù”.