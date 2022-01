Genoa sciupone fa 0-0 contro l’Udinese

A Marassi è finita senza reti nel match che ha segnato il debutto di Blessin sulla panchina del Grifone

Il tecnico del Genoa Blessin esordisce sulla panchina rossoblu' con pareggio a reti bianche. Il Grifone ha pareggiato in casa 0-0 contro l'Udinese sfiorando ripetutamente il gol oggi. Il tecnico tedesco parte con un 4-2-3-1. Primo tempo caratterizzato dai tentativi iniziali di Ekuban e Yeboah, poi poche emozioni nonostante un atteggiamento propositivo dei rossoblù. Nella ripresa Portanova sfiora il gol, poi ci provano anche gli attaccanti rossoblu' ma senza fortuna. Poi entra Cambiaso e lascia i suoi in 10 nel finale per un doppio giallo in pochi secondi. Nonostante l'inferiorità il Genoa ha spinto fino alla fine ma senza passare. Un pareggio così come all'andata dove debuttò sulla panchina l'ex tecnico Shevchenko.