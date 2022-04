Genoa, senti Braglia: “Ecco cosa serve per la salvezza. E contro il Cagliari…”

Parla l'ex

Il momento decisivo della stagione del Genoa è ormai arrivato. Le ultime sfide di campionato diranno se il Grifone riuscirà a rimanere in Serie A oppure dovrà passare dalla serie cadetta nella prossima annata. A mister Blessin e i suoi ragazzi il compito di tentare il tutto per tutto per rimanere nella massima competizione italiana. Sulla salvezza e su cosa servirà in questo rush finale ha parlato l'ex portiere rossoblù Simone Braglia intervenuto ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX.

Braglia, come riportato anche da TMW, ha parlato della salvezza e di quanti punti serviranno per l'impresa: "Con 22 punti (quelli attuali del Genoa ndr) servono quattro vittorie. La vedo dura. La partita contro il Cagliari si deve approcciare con un pizzico di spregiudicatezza: meglio rischiare per cercare di vincere che continuare a pareggiare. Anche perché con 4 punti in 4 partite non ci si salva".