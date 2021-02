Genoa senza freni: battuto anche il Napoli. Decide Pandev con una doppietta

Il gol dell’ex è uno degli imprevisti più diffusi nel mondo del calcio. Il Napoli manca l’aggancio alla Roma in classifica per colpa di Goran Pandev, vecchia conoscenza dei tifosi partenopei. Il macedone sigla una doppietta che stende gli azzurri e lancia il sempre più sorprendente Genoa in classifica. Il Grifone si impone per 2-1 e mette una seria ipoteca sulla salvezza.

IL MATCH

La partenza è tutta favorevole al Napoli. Gli azzurri impegnano subito Perin con le conclusioni minacciose di Zielinski e Lozano. Lentamente prende campo il Genoa e, non appena riesce a rendersi minaccioso, colpisce duramente. Pandev sblocca il risultato all’11: la verticalizzazione di Badelj trova impreparata la retroguardia avversaria e serve il bomber macedone che davanti al portiere non sbaglia. Lozano e Petagna sfiorano il pari, trovando prima la parata di Perin e poi un legno. Al 26′ ecco il bis: Zajc trova Pandev che è ancora una volta implacabile sotto porta. Nella ripresa il Napoli si rende minaccioso, ma non trova grandi spazi. Nel finale, però, le maglie della difesa rossoblu concedono qualche pertugio. Insigne colpisce il palo e poi Politano riapre la gara accorciando le distanze.