Genoa, Shevchenko: “Contro la Roma vorrei vedere calciatori motivati come i tifosi”

Il tecnico rossoblu' Shevchenko ha presentato il match di domani contro la Roma

Prima conferenza stampa pre match del tecnico del Genoa Shevchenko che ha presentato la partita di domani contro la Roma partendo però dall'emergenza da affrontare visto i tanti assenti: "Con il tempo e la pazienza ritroveremo tutti i calciatori infortunati, ma domani affrontiamo un avversario dinamico e con tanti campioni. Il suo tecnico Mourinho ha mentalità vincente ma possiamo fare una bella partita se i calciatori saranno motivati come i nostri tifosi allo stadio. A loro rivolgo un pensiero: abbiate pazienza e sosteneteci". Il Genoa, che in campionato non ha mai vinto in casa, arriva a questa sfida a pezzi. Soprattutto in attacco Sheva ha a disposizione solo tre punte: Pandev, Bianchi e Buksa, dato che oltre a Caicedo e Destro pure Kallon e Ekuban lamentano problemi muscolari.