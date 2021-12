Genoa, Shevchenko: “Contro l’Atalanta con lo spirito battagliero”

Il tecnico del Grifone ha presentato il match di domani contro l'Atalanta

Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko ha presentato il match contro l'Atalanta in programma domani e valido per la 19a giornata di Serie A: "Lo spirito per affrontare una grande del nostro campionato deve essere quello giusto direi battagliero. L'Atalanta ha alle spalle un club solido e un allenatore molto bravo. Vorrei vedere domani un buon atteggiamento vincendo i duelli in campo e dando il massimo per costruire il nostro futuro. La classifica non è disastrosa perchè tutte le squadre pericolanti sono attaccate e dopo la sosta per le festività, inizierà il girone di ritorno e noi dobbiamo farci trovare pronti. Intanto domani vogliamo chiudere bene questo girone di andata. Non è stato facile in questo momento affrontare le big del campionato visto che la differenza si nota, noi dobbiamo fare bene con le nostre avversarie dirette per la salvezza. In questo momento quello che più manca è l'aggressività anche a livello individuale e bisogna vincere i contrasti che poi servono anche per avere più coraggio. Mattia Destro ci sarà domani visto che la sua condizione sta crescendo e la sua presenza in area è importante. Stiamo valutando il recupero degli altri infortunati ma lo staff medico ci darà le indicazioni, ma non vorrei affrettare i tempi per non perderli dopo per più tempo".