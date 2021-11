Genoa, Shevchenko: “Felice per il pari di Udine, adesso testa al Milan”

Il tecnico rossoblu' si ritiene soddisfatto del pareggio di Udine

Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko ai microfoni di DAZN, ha commentato il pareggio esterno sul terreno dell'Udinese: "Un punto importante per noi che ci fa ben sperare per il futuro. Abbiamo avuto maggiori occasioni di far gol più nel primo tempo quando la circolazione della palla era perfetta, ma sono soddisfatto anche per come ci siamo espressi nella ripresa. Certo l'Udinese si è disposta meglio e non ci ha permesso di uscire come nei primi 45' ma anche nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione per segnare. Sono molto soddisfatto della partita dei miei ragazzi in attesa che anche chi è infortunato possa rientrare e sono sicuro che il nostro livello crescerà e io avrò più opzioni di scegliere. Mi piace il gruppo che ho a disposizione e vedo che i calciatori sono molto concentrati sul lavoro durante la settimana. Adesso da domani penserò al Milan un match dalle tante emozioni che per noi non sarà facile".