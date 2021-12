Genoa, Shevchenko: “Il derby va giocato con coraggio. Criscito e Destro recuperati”

Il tecnico ucraino poi pensa anche ai tifosi che inciteranno la squadra anche prima del match nei pressi dell'albergo che ospita i giocatori

Vigilia di derby a Genova con l'attesa che cresce nonostante Genoa e Sampdoria non stanno facendo bene in campionato. In sala stampa il tecnico del Grifone Andriy Shevchenko ha presentato così il match di domani sera: "Sarà una gara molto calda e intensa che va giocata con grande spirito. Il derby si affronta con cuore caldo e testa fredda, solo così si può pensare di vincere la partita. Sarà importante la spinta dei tifosi, che immagino ci sosterranno incessantemente, ma anche la voglia dei miei calciatori di vincere. E' stata una settimana positiva e sono contento di riavere in squadra Criscito e Destro che tornano con noi. Il difensore sta meglio e domani decideremo insieme. Anche Destro è pronto ma bisogna valutare la sua condizione fisica".