Genoa, Shevchenko: “Il gol del Milan a freddo ci ha scombussolato i piani”

Il Genoa ha fatto tanta fatica contro il Milan

Il tecnico del Genoa Andriy Shevchenko, ai microfoni di Sky, ha analizzato la prestazione della sua squadra dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan. "La qualità della nostra prestazione non è stata buona oggi ma abbiamo troppi giocatori fuori per infortunio. Speriamo di recuperarli per il prossimo match contro la Juventus. Stasera contro una squadra più forte e zeppa di campioni ci abbiamo provato creando qualcosa ma non siamo riusciti a fare una buona gara. Ci hanno messo in difficoltà e avevamo problemi a uscire vista l'aggressività e la pressione del Milan. Rispetto al match contro l'Udinese abbiamo fatto un passo indietro, ma il gol subito all'inizio ci ha messo il match in salita. I piani della partita sono subito saltati anche se abbiamo costruito qualche buona occasione nella ripresa ma è stato bravo il portiere del Milan. Mercato di gennaio? La società sta lavorando ma io sono concentrato sul campionato. Per adesso stringiamo i denti e andiamo avanti".