Genoa, Shevchenko in bilico: può tornare un grande ex

Il tecnico ucraino potrebbe essere esonerato

Redazione ITASportPress

Sono ore caldissime in casa Genoa dove si riflette sul futuro di Andriy Shevchenko. La sconfitta rimediata nel derby con lo Spezia, vero e proprio scontro diretto per la salvezza, potrebbe aver mosso, in negativo, la dirigenza rossoblù.

Una posizione di classifica terribile e i soli 3 punti fatti in 9 partite, mettono a serio rischio la sua posizione come allenatore. Shevchenko non è riuscito ancora ad imporre le sue idee da manager del Grifone e soprattutto sono i punti a mancare. Una situazione che starebbe portando i vertici dirigenziali a pensare seriamente a dun cambio in panchina, forse anche prima dello scontro di Coppa Italia contro il Milan.

La dirigenza rossoblù, per bocca del presidente Alberto Zangrillo, al termine della sfida con lo Spezia ha fatto intendere che la posizione di Sheva è fortemente in dubbio. In tal senso potrebbero esserci novità per due storici ex rossoblù che potrebbero prenderne il posto.

Il Genoa, infatti, al momento ha altri due allenatori a libro paga: Rolando Maran e Davide Ballardini. E proprio quest'ultimo, sostituito dall'ucraino a inizio novembre, sembra essere in pole position in caso di esonero.