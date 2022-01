Genoa, Shevchenko: “Mi è piaciuto oggi l’atteggiamento. Miranchuk? Nessun messaggio…”

Il commento a fine partita del tecnico rossoblu' dopo l'1-1 del Mapei

Comincia con un pareggio il 2022 per il Genoa che smuove un pochino la sua tribolante classifica. I rossoblu' al Mapei hanno fermato il Sassuolo giocando meglio nel primo tempo e sfruttando le qualità di Destro. Nella ripresa ci ha pensato un reattivo Sirigu a impedire la rimonta dei neroverdi. Il tecnico del Genoa, Andriy Shevchenko ha analizzato la partita ai microfoni di SKY: "Nel primo tempo abbiamo tolto il ritmo al Sassuolo e mi è piaciuto l'atteggiamento e lo spirito dei miei ragazzi. Portare a casa un punto oggi era troppo importante contro una squadra che gioca a memoria. Abbiamo lottato anche se in alcuni momenti i miei calciatori potevano fare meglio ma in questo momento bisogna accontentarsi e il pareggio ci sta bene. La crescita c'è e l'atteggiamento che mettono anche in allenamento i ragazzi mi soddisfa".

MERCATO - Il tecnico del Genoa non ha voluto dire tanto sui possibili nuovi acquisti, ma ha parlato bene del nuovo arrivato Hefti. "Lo svizzero ha fatto bene nel primo tempo poi è calato nella ripresa. Evidente che ha bisogno di tempo per essere al top della condizione. Non mi piace parlare di mercato anche perchè la società sa bene cosa serve per cambiare modulo e passare al 4-3-3. Miranchuk? Non ho mandato messaggi scritti in lingua russa ma delle scelte di mercato mi fido dei miei dirigenti".