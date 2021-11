Genoa, Shevchenko: “Milan tifo per te ma domani voglio batterti”

Alla vigilia del match contro il Milan, Shevchenko ha presentato il match

Il tecnico del Genoa Shevchenko ha presentato in sala stampa il match di domani in casa contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Domani mi aspetto di vedere la mia squadra motivata e con un grande spirito. La partita sarà difficile visto che il Milan ha grandi qualità in tutti i reparti. Le emozioni per me ci saranno dovendo affrontare la mia ex squadra e il mio passato, ma in campo devo pensare solo al Genoa come ho promesso ai tifosi rossoblu'. E' evidente che tiferò sempre per il Milan tranne domani e mi aspetto tanti tifosi genoani che ci sosterranno e saranno il nostro dodicesimo uomo in campo. Per mettere in difficoltà il Milan dovremo avere solidità e controllare la palla meglio. I rossoneri arrivano da due sconfitte ma giocano un bel calcio e creano tanto, quindi bisognerà essere prudenti e soprattutto molto attenti. Dovremo rimanere compatti e lavorare di squadra come fatto a Udine. Purtroppo pesano molto le assenze ma spero di recuperare qualcuno. Per la formazione ci penserò domani dopo aver valutato le condizioni di tutti".