Genoa, Shevchenko: “Nel finale sono mancate le energie. Tifosi grazie per il sostegno”

Il commento del tecnico rossoblù dopo il ko interno contro la Roma

Un debutto amaro per il tecnico del Genoa Shevchenko che con una calma apparente in panchina ha diretto la sua squadra sconfitta dalla Roma. Il mister ha dato tante indicazioni ai suoi uomini soprattutto agli attaccanti, ma le difficoltà dei rossoblu' sono state evidenti nell'arco dei 90'. Shevchenko ai microfoni di DAZN ha commentato il match: "Sapevo che sarebbe stata una partita difficile visto che ci mancavano tanti giocatori. Purtroppo negli ultimi minuti ci sono venute a mancare le energie e la Roma ha fatto la differenza anche con le sostituzioni. Abbiamo avuto una buona organizzazione ma anche un atteggiamento giusto. Mi è piaciuta anche la compattezza della squadra anche se dovevamo creare di più ma è evidente che dovremo migliorare tanto. Adesso lavoreremo tutta la settimana per preparare nel migliore dei modi la partita di Udine. Stasera i tifosi hanno spinto tanto e li ringrazio. Ho ritrovato una bella Serie A, un campionato che è cresciuto tanto".