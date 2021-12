Genoa, Shevchenko: “Non abbiamo creato niente ma siamo in emergenza”

Un'altra sconfitta per la squadra ligure che ha perso contro la Juventus stasera

Senza tanti titolari, il Genoa è andato in difficoltà stasera sul terreno della Juventus che ha vinto facilmente. Il tecnico del Grifone Andriy Shevchenko ha analizzato la prestazione della sua squadra rossoblu' ai microfoni di DAZN: "Siamo rimasti in partita per almeno 80' mettendo impegno, ma oggi è stato difficile per l'assenza di tanti giocatori. Nel primo tempo quando la Juventus metteva pressione non riuscivamo a salire anche se qualche volta abbiamo creato qualche problema ai bianconeri. Non abbiamo creato niente ma qualcosa di buono l'abbiamo fatta. Per cambiare il modulo devo aspettare il ritorno di calciatori importanti come Rovella, Sturaro e altri ancora e in vista del derby con la Sampdoria di venerdì spero di recuperare qualcuno. Tutti i tifosi ci chiedono la vittoria e prometto che daremo il massimo contro la Sampdoria che è anche il mio primo derby qui a Genova. Pandev ha più esperienza e stiamo cercando di gestirlo per averlo in campo venerdì. Il calendario è difficile ma dobbiamo compattarci e andare avanti".