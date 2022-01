Genoa, Shevchenko nuovo ct della Polonia? La Federcalcio smentisce

La smentita della Federazione polacca

Andriy Shevchenko è approdato in questa stagione al Genoa . L'allenatore ucraino è arrivato al posto di Ballardini per evitare la retrocessione del Grifone. Dal suo arrivo, l'ex attaccante del Milan non ha ancora trovato il primo successo con il club. La nuova proprietà della società rossoblù ha promesso dei nuovi innesti dal mercato.

Negli ultimi giorni erano girate voci di un possibile approdo di Shevchenko nella panchina della Nazionale polacca, ancora orfana di un commissario tecnico. In queste ore è arrivata la smentita della Federcalcio: "Il sindacato non rilascerà alcuna dichiarazione sulle voci dei media sul nuovo allenatore della nazionale polacca. Quando sarà annunciata la nomina di un nuovo allenatore? Questa è una decisione interna dell'organizzazione. Non ci saranno commenti in merito fino a quando il nome dell'allenatore non sarà annunciato ufficialmente", questo il messaggio della federazione polacca.