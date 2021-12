Genoa, Shevchenko: “Punto meritato contro l’Atalanta. Mercato? A gennaio vorrei…”

Il Genoa porta a casa un punto, il secondo della gestione Shevchenko, e fissa l'appuntamento al 6 gennaio 2022 quando tornerà in campo contro il Sassuolo.

Un Genoa solido ha fermato a Marassi l'Atalanta nell'ultimo match di questo deludente 2021 chiuso al terzultimo posto in classifica. Ma almeno stasera la prova del Grifone è stata buona e con tanto cuore e grinta la squadra rossoblù ha portato a casa un punto importante. Il tecnico del Genoa, Andriy Shevchenko ai microfoni di DAZN ha analizzato la partita: "Oggi ho avuto la risposta che mi aspettavo dalla mia squadra che ha lottato e dato tutto in campo contro un grande avversario. Questo punto è meritato. Prestazione con tanto ordine ma anche con cuore, grinta, impegno e sacrificio, come chiedono i nostri tifosi. Cosa vorrei a gennaio? Ho parlato al nostro direttore sportivo, vorrei calciatori funzionali al modulo 4-3-3".