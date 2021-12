Genoa, Shevchenko: “Salvarsi sarà come vincere la Champions League”

L'analisi a fine gara del tecnico rossoblu' dopo il ko nel derby

Momento complicato per il Genoa che ha perso il derby con la Sampdoria e adesso la classifica si fa preoccupante per il Grifone. Il tecnico rossoblu' Andriy Shevchenko ha analizzato la partita ai microfoni di DAZN: "Sono deluso per aver perso il derby ma anche perchè speravamo di fare una bella partita. Abbiamo subìto a freddo il gol della Sampdoria che ci ha messo il derby in salita. La squadra non è stata brillante nel primo tempo e pesa anche il gol regalato agli avversari. Nella ripresa c'è stata una reazione ma bisogna avere più coraggio e fare in modo di cominciare e finire bene le partite. Dopo 5 gare non pensavo di trovare queste difficoltà ma il calendario non ci ha dato una mano e poi mi mancano tanti giocatori. Con il ritorno di Criscito e Destro abbiamo ritrovato più qualità, adesso spero di riavere a disposizione altri calciatori rimasti fuori per infortunio. Guardiamo avanti visto che ci sono tante partite da giocare e noi vogliamo restare in Serie A, salvarsi sarà come vincere la Champions League. Ho provato anche tatticamente a cambiare qualcosa stasera, ma le caratteristiche dei calciatori mi obbligano in certi casi a non stravolgere tanto l'assetto. Alla squadra ho detto a fine gara di rialzare la testa. Con il lavoro riusciremo a trovare la strada giusta. Di buono porto a casa la reazione vista nella ripresa con i ragazzi che hanno cercato di cambiare l'esito del match. Bisogna essere più fiduciosi e andare avanti. La proprietà ha promesso rinforzi a gennaio e questo è un buon segnale per i tifosi che stasera sono andati a casa delusi"