Genoa, Shevchenko: “Udinese squadra all’inglese. Criscito, Caicedo e Destro out”

Il tecnico rossoblù ha presentato il match di domenica prossima contro l'Udinese

Il tecnico del Genoa ha presentato il match di domenica in trasferta contro l'Udinese iniziando dagli indisponibili. "Purtroppo non ci sono buone notizie. Destro rientra ma non può ancora allenarsi con la squadra. Speriamo solo che per la prossima settimana torni anche lui in gruppo. Criscito e Caicedo invece ne avranno ancora per un po'. Dobbiamo valutare tante cose e anche il turnover. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in settimana. La squadra comincia a capire le mie idee. Io sono molto soddisfatto. I ragazzi hanno approcciato questa settimana con la giusta mentalità. Contro l'Udinese che è una squadra un pò all'inglese, sarà una partita difficile. Ha giocatori molto forti fisicamente ed anche pericolosi nei calci piazzati. Fanno poco possesso palla ma giocano molto in verticale e creano diversi pericoli. Bisognerà stare attenti e rimanere molto solidi. Non sarà una partita facile".