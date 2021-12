Genoa, Shevchenko: “Un errore individuale ha compromesso la partita”

Analisi del tecnico rossoblu' al termine della partita persa dal suo Genoa in trasferta contro la Lazio

Poco Genoa sul terreno della Lazio questa sera nell'anticipo della 18a giornata di Serie A. Appena due i tiri in porta della squadra ligure in 90' di gioco tra l'altro nella ripresa dopo un primo tempo di attesa. La sconfitta dei rossoblu' per 3-1 all'Olimpico sotto la lente di ingrandimento del tecnico Andriy Shavchenko ai microfoni di DAZN: "Non sono contento del risultato, ma di positivo stasera c'è che abbiamo fatto gol e comunque anche provato a fare la nostra partita nella ripresa. Purtroppo una disattenzione su nostro disimpegno, c'è costato il gol del vantaggio laziale. Poi la mia squadra ad inizio secondo tempo ha reagito anche se non abbiamo sfruttato le opportunità create. E' una costante che la squadra vada giù giù al primo errore e stasera potevamo reagire meglio ma almeno la costruzione da dietro è stata fatta bene. Dobbiamo lavorare molto ma bisogna evitare l'errore del singolo perchè a tratti giochiamo da squadra. Purtroppo ci manca un po' di fiducia ma sono convinto che i risultati arriveranno. Sono soddisfatto della prestazione di Portanova che ha dato concretezza e giocato come volevo io. Anche Melegoni ha fatto bene" ha concluso Shevchenko.